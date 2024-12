Quotidiano.net - Guillermo Mariotto torna a Ballando con le Stelle

a 'con le'. Almeno secondo quanto apprende l'Adnkronos. Lo stilista, giurato dello show del sabato sera di Raiuno, da questa sera dovrebbe quindi rientrare in trasmissione. Sono passate due settimane da quandosi era allontanato, durante la puntata del 30 novembre, dallo studio dicon lesenza alcuna motivazione plausibile. La concomitanza con la diretta della Prima della Scala di Milano il 7 dicembre aveva dato tempo ai vertici Rai, alla produzione del programma e alla conduttrice Milly Carlucci per capire come gestire questo caso decisamente spinoso. Un caso comunque gestito non certo nel modo migliore, visto che forse andava trattato prima che potesse degenerare in accuse, sospetti, denunce da parte di figure politiche.