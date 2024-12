Goggia seconda a Beaver Creek al rientro in Coppa del Mondo

Leggi su Ildenaro.it

(USA) (ITALPRESS) – E’ un grande ritorno sugli sci quello di Sofia, che sfiora la vittoria nella discesa di, valida per ladelfemminile di sci alpino. L’azzurra, dopo 313 giorni di stop per l’infortunio a tibia e malleolo della gamba destra, chiude al secondo posto (1’32?54) a soli 16 centesimi dall’austriaca Cornelia Huetter (1’32?38). Prova solida di, podio numero 55 in carriera, con una sciata molto pulita e senza sbavature. “Ho fatto una gara buona, non eccelsa. Sono riuscita a sciare più discretamente sui miei piedi nella parte alta. Avendo sempre fatto fatica nelle due prove dei giorni scorsi, oggi sono stata molto accorta. Ho sciato all’80% del mio potenziale. Resta comunque un ottimo risultato per il quale avrei firmato alla vigilia, l’avere lasciato giù quei 16 centesimi nell’ultima parte che mi sono costati la vittoria, mi spingerà a fare il massimo per il supergigante di domenica”, le parole della fuoriclasse bergamasca.