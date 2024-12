Ilfattoquotidiano.it - È morto Isak Andic, il fondatore di Mango: “È precipitato in un burrone mentre visitava le grotte di Salnitre”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

in unl’area delledi, nel massiccio di Montserrat, in Catalogna. Il mondo della moda è in lutto per la perdita die presidente non esecutivo del marchio, deceduto in un tragico incidente di montagna a Collbató, nella provincia di Barcellona. A dare la notizia è il quotidiano spagnolo El Paìs. La tragedia si è consumata sabato a mezzogiorno:, 71 anni, amava profondamente la montagna e il trekking ed èin unnei pressi delledi, un luogo noto per le forme organiche che ispirarono Antoni Gaudí, proprio nel corso di un escursione con il figlio.La dinamica dell’incidenteSecondo quanto riferito dai Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, la segnalazione è arrivata intorno alle 13:00.