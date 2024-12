Biccy.it - Britney in pericolo? La cognata: “Tu fratello ti droga e usa i tuoi soldi”

Leggi su Biccy.it

Mercoledì scorsoSpears (che da settimane ha lasciato gli Stati Uniti) ha pubblicato un video su Instagram in cui appare insieme a suomaggiore Bryan: “Mioha deciso di farmi visita in Messico. Salve signor Bryan. Ecco a voi il mio bellissimo. Amo così tanto mio. Ha fatto tutto questo viaggio in aereo fin qui. È così carino e affascinante. A tutte le ragazze là fuori, fareste meglio a stare attente a me. dovrete vedervela con me”.Poche ore dopo il video in questione, la fidanzata di Bryan, Amber Lynn Conklin, ha iniziato ad inveire sui social contro il compagno, accusandolo di non essere un bravoper la popstar e dicendo di essere al corrente di segreti terrificanti. La donna giovedì sera ha pubblicato un lungo sfogo nel quale ha accusato Bryan di dr0gare, di rubarlee di sparlare di lei alle spalle.