Ilfattoquotidiano.it - “Andrò avanti finché non muoio. Sanremo? Non sono pronta a condurre”: parla Laura Pausini

“Non avevo mai pensato di campare cantando. Non avevo neanche mai sognato di diventare famosa”. Ma la vita, a volte, prende strade inaspettate. E, oggi, è una stella della musica mondiale. Ama stare in mezzo alla gente, è instancabile. Ha la stessa voglia del 1993, quando la vittoria al Festival dicon “La Solitudine” nella categoria Nuove proposte l’ha lanciata nell’industria discografica. Più di 30 anni dopo, la rivista americana People l’ha inserita tra le venti donne più influenti al mondo. Lei di fermarsi non ne vuole sapere, né ora né in futuro: “Mi piace stare anche a casa e prima del Covid ci avevo anche pensato: a 60 anni mi fermo. Però proprio durante la pandemiaarrivata a un’altra conclusione. Questa ipotesi non esiste,non”, ha dichiarato in un’intervista al settimanale F.