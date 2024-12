Quotidiano.net - Possibile accordo tregua a Gaza: Netanyahu e Sullivan discutono scambio prigionieri e aiuti

di Aldo BaquisTEL AVIV Le famiglie dei 100 ostaggi israeliani ancora ahanno ricevuto ieri una boccata di ossigeno quando il Consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jakeè emerso da un incontro a Gerusalemme con Benjamincon la sensazione che il premier sia adesso propenso ad unper unache includa unper unodie un incremento degliumanitari per la popolazione della Striscia. Pur mantenendo un atteggiamento cauto (alla luce delle continue delusioni diplomatiche del passato)ha anche lasciato intendere che unpotrebbe essere raggiunto "entro questo mese". Sulla scia dell’intesa per lain Libano e dopo che il presidente eletto Donald Trump ha annunciato che reagirebbe con la massima determinazione nei confronti di Hamas se unnon fosse raggiunto entro il 20 gennaio (data della sua investitura) la diplomazia regionale è entrata in rinnovata attività.