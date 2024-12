Lanazione.it - Pontremolese Tre punti per gli allievi regionali. Sconfitta senza appello per la Folgor Marlia

: Mariotti, Maraschi, Fiori, Onorato, Carmignani, Marsigli, Quinci, Hoxha, Paoletti, Meloncelli, Davini. All.: Russo.: Bardi, Palladini, Rosa, Carnesecca, Salim (Carnovale), Matellini, Ferri, Filippi (Pagani), Es Sabri (Zakaria), Netipanyj (Manati), Quechtati. All.: Chelotti. Arbitro: Pingi di Pisa. Marcatori: 24’ pt. Quechtati, 13’ st. Palladini, 41’ st. Day. Note: espulso Manati. LUCCA – Con l’ottima vittoria in casa della, glidellaconquistano treimportanti che consentono alla squadra di Giorgio Chelotti di ritornare in area play off collocandosi al quarto posto della graduatoria a duedagli squadroni San Marco Avenza e Porcari a quota 24. Unaper i lucchesi che hanno segnato il gol-bandiera nel primo minuto di recupero nel secondo tempo con Day, con gli azzurrini in inferiorità numerica per l’espulsione di Manati entrato in campo nella ripresa.