Sport.quotidiano.net - Orgoglio Virtus: trionfa in Spagna col Baskonia 81-82

Vitoria-Gasteiz (), 12 dicembre 2024 –alla. Alla Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz la formazione di Dusko Ivanovic batte di misura 81-82 alpadrone di casa in un finale davvero dalle mille emozioni.Dopo sei sconfitte consecutive latorna a sorridere anche in Eurolega con una vittoria importante per il morale e per la classifica. Una vittoria che bissa il successo di domenica contro Milano e che conferma che la cura Ivanovic già funziona, grazie ad un super Clyburn autore di 23 punti, ma anche della giocata decisiva a 1.9" dalla fine del match. In quella che era la partita di coach Dusko Ivanovic, lasi presenta senza capitan Marco Belinelli per un fastidio muscolare alla coscia destra, con le condizioni del capitano bianconero che sarà valutato nella giornata di domani con accertamenti strumentali.