Lapresse.it - Monitoraggio del National Biodiversity Future Center (NBFC) a Roma: l’importanza dei pipistrelli

Leggi su Lapresse.it

Numerose specie dinel cuore die Firenze e l’estinzione di molte altre in tempi recenti. Lo svela un progetto targato CNR-IRET, CNR-IBE e), il primo centro di ricerca nazionale dedicato alla biodiversità, finanziato dal PNRR – Next Generation EU.Ildeie Firenze Grazie all’installazione di registratori automatici in 50 siti distribuiti tra le due città, i ricercatori dello Spoke 5 diche si occupa di eventi urbanizzati e salute, Leonardo Ancillotto ed Emiliano Mori del CNR-IRET di Firenze, con la collega Laura Bonora del CNR-IBE, hanno monitorato per un anno intero l’attività dei mammiferi notturni, scoprendo la presenza di oltre 15 specie tra cui il vespertilio smarginato, l’orecchione grigio e il rinolofo maggiore.