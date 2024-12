Terzotemponapoli.com - Lo Monaco: “Napoli nelle posizioni giuste per la lotta Scudetto”

Pietro Lo, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. Il dirigente si è soffermato sulla reazione delalle ultime battute d’arresto. Ha parlato anche di calciomercato. Di seguito quanto da lui affermato.Lo: “Conte pronto per le battaglie”Così il dirigente sportivo: “Conte è un allenatore che è pronto per le battaglie e sicuramente toccherà le cordeper ricaricare la sua squadra dopo le due sconfitte. Non è scontato che si faccia un campionato tutto in positivo, la vera forza della squadra arriva dalle risposte che si danno alle sconfitte. Ilsta facendo un girone d’andata tra il primo e il secondo posto, èperre per lo. Nonostante la sconfitta di domenica scorsa ilè sempre lì, ci sono tre squadre in corsa per il titolo e poi le due sorprese che sono Fiorentina e Lazio.