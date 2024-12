Inter-news.it - Lazio-Inter, idee chiare per Inzaghi! Probabile formazione

si giocherà lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma: di seguito ladi Simone.LA SFIDA –è una gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. Le due compagini condividono il terzo posto in classifica a 31 punti, trovandosi a 3 lunghezze di distacco dall’Atalanta capolista. I nerazzurri, che hanno una partita da recuperare contro la Fiorentina, guardano alla trasferta di Roma come a un’importante opportunità per dimostrare di poter recitare un ruolo da protagonista nel campionato italiano, sulla falsariga di quanto avvenuto nello scorso anno. I biancocelesti, dal canto loro, si presentano allo scontro diretto con i nerazzurri con la consapevolezza di chi non ha su di sé le pressioni dovute al rango di favorita.