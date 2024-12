Ilgiorno.it - Incendio in via Milano. Automobile distrutta

Leggi su Ilgiorno.it

Auto in fiamme questa notte in viaa causa di un rogo la cui origine non è ancora stata chiarita. I vigili del fuoco stanno svolgendo accertamenti con la squadra Volante. Le fiamme si sono sviluppate alle 4 della notte tra mercoledì e giovedì all’altezza del civico 198, dove era parcheggiata la Fiat 500 di proprietà di un commerciante di origine pakistana la cui attività ha sede nella stessa via. Dopo aver domato il rogo, i pompieri stanno lavorando per risalire al punto di innesco e capire se l’origine è un corto circuito o se qualcuno ha distribuito sull’utilitaria liquido infiammabile. Al momento non ci sono risultati certi: il punto da cui si sono propagate le fiamme non è risultato immediatamente evidente. Nel frattempo è stato sentito anche il proprietario dell’auto.