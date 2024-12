Carry-On la spiegazione del finale | Ethan sconfigge il Viaggiatore?

Leggi su Cinefilos.it

-On, ladelil-On di Netflix è stato finalmente rilasciato, ed ecco spiegato cosa succede alla fine del film, compreso seeffettivamente ildi Jason Bateman.-On è un nuovo thriller poliziesco del regista di Orphan, Jaume Collet-Serra, e il film è reso unico dalla giustapposizione della sua tesa narrazione thriller con il tema del Natale. Il cast di-On comprende Taron Egerton, Jason Bateman, Danielle Deadwyler e altri. L’esplosivodel film ha lasciato molti fan a chiedersi cosa succeda nel momento culminante di-On e cosa significhi per il futuro del franchise.-On segue l’Kopek di Taron Egerton, un agente della TSA che un giorno scopre un auricolare nella sua linea. Dopo averlo inserito,viene coinvolto in un’enorme cospirazione criminale, con la voce dall’altra parte che gli dice che se non lascia passare una determinata borsa, sua moglie incinta verrà uccisa.