Infobetting.com - Boca Juniors-CA Independiente (sabato 14 dicembre 2024 ore 23:15): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Alla Bombonera di Buenos Aires per la Ventisettesima e ultima Giornata della Liga Profesional, l’fa visita ai padroni di casa del. Nonostante i due successi consecutivi ottenuti contro Gimnasia La Plata (1-0) e Newell’s Old Boys (1-0), gli Xeneizes non hanno ancora messo in cassaforte l’accesso alla prossima Copa Libertadores. Gli uomini .InfoBetting: Scommesse Sportive e