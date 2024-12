Lettera43.it - Banda della Uno Bianca, in sviluppo una nuova serie tivù

Inunache racconterà laUno, l’organizzazione criminale attiva fra gli Anni 80 e 90 in Italia e che prendeva il nome dall’omonimo modello automobilisticoFiat. Come ha riportato in esclusiva Variety, la sceneggiatura sarà opera di Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, già noti per aver lavorato allo script di Gomorra. Saranno anche produttori al fianco di Riccardo Tozzi, anche lui già alle spalle del progetto sul romanzo di Roberto Saviano, e di Pietro Valsecchi, che ha invece lavorato al film campione d’incassi Quo Vado? di Checco Zalone. Ancora senza titolo pur essendo in, laè prodotta da Camfilm di Camilla Nesbitt e da Moontrip,etichetta fondata da Cattleya, di proprietà di ITV Studios.Uno, gli sceneggiatori: «Vogliamo svelare misteri e domande irrisolte»Secondo una dichiarazione rilasciata dalla produzione, lo spettacolo «mira a svelare i misteri e a rispondere alle domande irrisolte che ancora aleggiano su questo oscuro capitolostoria italiana».