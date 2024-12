Ilfattoquotidiano.it - Arrestato e rilasciato dopo 4 ore il capo ultrà dell’Inter Nino Ciccarelli: “Sta seguendo un percorso di recupero in un Sert”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, storicofondatore del gruppo “Vinking” è statoquest’oggi dai carabinieri di Milano. Tuttavia, il legale Mirko Perlino ha dichiarato che il suo cliente è alle prese con undiin un, e proprio per questo motivo sorge un‘incompatibilità col carcere. Il pm, considerata la documentazione prodotta dall’avvocato, ha quindi revocato l’ordine di carcerazione.il recente maxi-blitz della Polizia e della Guardia di Finanza, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, contro le tifoserie ultras di Inter e Milan, i problemi per i tifosi nerazzurri non non sembrano avere fine. Nella mattinata odierna,era statoper un cumulo di pene dal valore di 4 anni e 8 mesi. L’uomo era stato condotto nel penitenziario di San Vittore, fin quando il suo avvocato ha segnalato che il 55enne staundiin un