Addio Comandante ci mancherà il tuo sorriso

Francesco Romanelli non c’è più. Il “comandate” è morto. Permettetemi un ricordo personale. Romanelli era e rimarrà un’istituzione per Fiumicino. L’ha vista crescere, prima all’interno del Corpo di polizia municipale, poi – sempre con la divisa – come referente all’interno dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci, ruolo che ha mantenuto anche dopo il pensionamento.E’ stata una figura cardine per la comunità di Fiumicino, dedicando oltre quattro decenni al servizio pubblico. Entrato nel Corpo dei Vigili Urbani nel 1977, ha poi assunto – come detto – un ruolo cruciale presso l’aeroporto Leonardo da Vinci, dove ha operato come vicedella Polizia Municipale, gestendo la sicurezza e le relazioni istituzionali all’interno dello scalo fino ad oggi.Come giornalista l’ho frequentato per oltre 20 anni, e si era creato un rapporto di stima e amicizia.