'A Wilhelm interessavano le differenze nei tempi di reazione': prosegue la saga di Piccoli psicologi

La mia storia dei, di cui ho iniziato a parlarvi in un precedente post,con la pubblicazione di un’altra avventura. Nel viaggio attraverso la storia dellaa, dopo aver esplorato le teorie e il lavoro di Sigmund Freud e di sua figlia Anna, torniamo indietro nel tempo per conoscere un altro personaggio centrale nella nascita dellaa moderna:Wundt.Se i Freud e la psicoanalisi hanno posto l’accento sullo studio delle dinamiche psichiche più profonde e complesse,Wundt è stata una figura leggendaria nella storia dellaa, che con il suo lavoro ha favorito l’ingresso dellaa tra le discipline scientifiche.Nato nel 1832, in Germania, fu uno dei primi a usare metodi scientifici per studiare la mente umana, fondando il primo laboratorio dia a Lipsia nel 1879.