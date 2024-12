Quotidiano.net - A Natale l’albero batte il presepe: i consigli per gli addobbi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 13 dicembre 2024 – Anche quest’anno, la pur secolare tradizionale delè stata battuta in Italia dal, un’usanza dell’Europa Settentrionale che domina le scelte dei consumatori, con l’87% che non vi rinuncia, scegliendo sempre più l’abete naturale. L’indagine di Coldiretti/Ixè Con l’Immacolata è scattata la corsa all’addobbo per l’87% degli italiani che non rinunciano alla tradizione. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’. Se la preparazione delsi conferma l’usanza più gettonata, resiste anche quella del, che verrà allestito da un 57% di cittadini, seppur con notevoli differenze lungo la Penisola. Al Nord Ovest la percentuale di chi fascende all’83% mentre al Sud sale al 91%. I cittadini del Meridione si rivelano peraltro quelli più affezionati aglise si tiene conto che ben il 76% allestisce il, che trova meno consensi soprattutto al Centro (47%).