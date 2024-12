Ilrestodelcarlino.it - Topi nella scuola d’infanzia: derattizzazione e un’aula chiusa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sarebbe stata segnalata la presenza di alcuni topolini all’interno delladell’infanzia "Il Girotondo" di Agugliano, motivo per cui, in via precauzionale, è statala classe arancione in attesa di un ulteriore sopralluogo nello stesso pomeriggio della ditta Paradigma che ha aumentato il numero delle trappole atossiche (al vischio). E’ la stessa Amministrazione comunale a precisare che venerdì scorso, proprio a seguito di una segnalazione partita dall’istituto comprensivo "Matteo Ricci", è stato provveduto alla posa delle trappole atossiche nel primo ambiente in cui sarebbero stati trovati ini. Sabato è stato effettuato il controllo delle trappole e degli ambienti della, senza rilevazione di ulteriori presenze, ma lunedì è stato avvistato un esemplare in un altro ambiente.