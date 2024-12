Lapresse.it - Siria, rifugiati in Turchia rientrano dopo la caduta di Assad

Migliaia dicercano di rientrare inladel governo di Bashare si sono radunati al confine nel sud della. Centinaia di uomini, donne e bambini hanno già attraversato il valico di frontiera di Oncupinar per entrare nel Paese. Il governono è caduto domenica 8 dicembrel’offensiva dei ribelli che ha messo fine, in dieci giorni, a un regime durato 50 anni.La guerra civile in, durata circa 14 anni, ha provocato la morte di quasi mezzo milione di persone e costretto alla fuga la metà dei 23 milioni di abitanti del Paese.