Seconda Categoria C’è un para-rigori anche al Rosora Angeli | è Riccardo Carotti

L’ex Jesina, Real Vallesina e Staffolo hato un penalty alla sua ex squadra, la Serrana, e al suo ex compagno Bucci ora al Monsano: “Una sensazione bellissima, la squadra, il mister e la società mi stanno dimostrando fiducia”., 12 dicembre 2024 – Questa settimana su Vallesina.TV i portieri si prendono le copertine.Dopo aver parlato del gol di Filippo Buriani da calcio di rigore e deiti da Fabio Cartechini, questa sera parliamo di un altro. Si tratta di, classe 1986 ex Jesina e Real Vallesinaattualmente, che nelle ultime due giornate del girone C dihato duedi fila, uno alla Serrana (sua ex squadra) e uno a Bucci del Monsano, suo ex compagno di squadra.“Hotoa gente che li sa tirare – spiegasenza mezzi termini -, per questo ho provato una sensazione bellissima.