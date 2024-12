Terzotemponapoli.com - Rossitto: “Kvara fa la differenza”

Fabio, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a KissKissNapoli.it. Ha parlato del momento del Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni.: “Il Napoli ha bisogno di riscattarsi”Così l’ex calciatore: “Il Napoli ha bisogno di riscattarsi dopo le due sconfitte con la Lazio ma al di la di questo il percorso degli azzurri sinora è giusto e Conte, un grande allenatore oltre ad essere un grande manager, sta facendo il massimo possibile se consideriamo da dove è partito quest’anno. Il Napoli sta facendo cose importanti, sta ricostruendo e lo sta facendo con un allenatore di livello internazionale a cui ha affidato la ricostruzione dopo l’anno scorso che è stato molto deludente. Non bisogna farsi prendere dallo scoramento per un paio di battute d’arresto ma continuare a credere in questo progetto e a lavorare sodo agli ordini di Conte che è un maestro.