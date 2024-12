Pagelle Roma-Braga 3-0 voti e tabellino Europa League 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi3-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la sesta giornata dell’. All’Olimpico giallorossi straripanti nel primo tempo e persino un po’ spreconi, visto che dopo la rete di Pellegrini, che prova così a riappacificarsi con la piazza, sono tante le occasioni non sfruttate dai capitolini, tra legni e mira imprecisa. Davvero in difficoltà i portoghesi nel primo tempo che si chiude con una sola rete di vantaggio per la squadra di casa, nella ripresa è Saud Abdulhamid a firmare il raddoppio che è anche il suo primo gol con questa maglia. Sempre il terzino saudita protagonista nell’azione che porta all’espulsione del portiere ospite, in undici contro dieci i ragazzi di Ranieri gestiscono e nel recupero Hermoso firma il tris definitivo.