Maria Giovanna Pagliarulo e Domenico Zampelli nella presidenza campana dell’Acli

La presidente provinciale delle Acli Benevento,, e il vicepresidente vicario,, sono stati elettiregionale delle Acli Campania su proposta del nuovo presidente, il napoletano Maurizio D’Ago, che succede dopo otto anni al presidente uscente Filiberto Parente. “Sarà l’occasione per dare voce, chiedendo la giusta attenzione, alle fragilità sociali che accompagnano la vita quotidiana nelle province interne della Campania” afferma il consigliere. Alla consiglierasono state assegnate le deleghe per la sanità e la cura, declinando così in ambito regionale la sperimentazione del Caffè Alzheimer del Simposio Acli. Il presidente uscente Filiberto Parente è stato eletto, in rappresentanza della Regione Campania, nel Consiglio nazionale delle Acli, che sabato a Roma eleggerà il presidente nazionale e la nuovadei servizi Caf e Patronato per il quadriennio 2025-2029.