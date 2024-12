Metropolitanmagazine.it - Luigi Mangione, al momento dell’arresto, aveva dei bossoli di proiettile uguali a quelli trovati sulla scena del crimine

La pistola stampata in 3D che il presunto assassino del CEO dell’industria sanitaria,aldel suo arresto questa settimana in Pennsylvania, corrisponde a tredela Midtown Manhattan, ha affermato mercoledì il commissario del dipartimento di polizia di New York, mentre le autorità continuano a indagare sul movente dell’omicidioInoltre, le impronte digitali dicorrispondono a quelle trovate dagli investigatori sugli oggetti vicino alladell’assassinio del 4 dicembre del direttore della UnitedHealthcare , ha affermato la commissaria Jessica Tisch durante un evento pubblico.Treda 9 mm dalladelno le parole “delay”, “deny” e “depose” scritte su di essi, una parola per, ha detto il detective capo della polizia di New York Joseph Kenny.