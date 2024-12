Lanazione.it - La BC Servizi Arezzo cala il tris superando la Computer Gross Empoli

, 12 dicembre 2024 – La BCillaGara punto a punto al Palasport Estra che premia la determinazione degli amaranto BCScuola BasketUSE84-79 Parziali: 26-20, 45-42, 65-63 BC: Scortica 3, Toia 11, Nica ne, Iannicelli 5, Marcantoni ne, Buzzone 17, Lemmi 6, Prenga 11, Vagnuzzi 2, Kader 10, Terrosi ne. All. Fioravanti Ass.Liberto: Giannone 24, Baldacci ne, Baccetti 6, Sesoldi 3, Rosselli 14, Ramazzotti ne, De Leone 6, Mazzoni 8, Tosti 2, Regini, Maric 16. All. Valentino Ass.Elmi e Cappa Terzo successo consecutivo per la BCche nel turno infrasettimanale batte la seconda della classeconsolidando il proprio quinto posto in classifica. Coach Fioravanti deve fare i conti con un Prenga non al meglio e lancia in quintetto Kader che risponderà con una prestazione da 10 punti e 8 rimbalzi, dall'altra parte coach Valentino deve rinunciare a Quartuccio.