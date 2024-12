Ilrestodelcarlino.it - Immobiliarista ucciso da infarto nello studio legale

Va dall’avvocato per una causa e viene stroncato da unfulminante. Il dramma si è consumato ieri mattina, in via Matteotti 54,dell’avvocato David Favia, A perdere la vita è stato un agente immobiliare di 63 anni, Alberto Rossi, originario di Milano, amico e cliente di Favia. Inutili i soccorsi del 118 e della Croce Gialla. Rossi era arrivato da poco in, attorno alle 10, per firmare delle pratiche per una causa. Prima di entrare da Favia aveva scambiato due parole con il collega, l’avvocato Andrea Venarucci. Stava bene e non aveva dato segni di sofferenza o di non sentirsi bene. Quando ha cambiato stanza ed è entratodi Favia l’agente immobiliare si è seduto su una grossa poltrona e senza proferire parola ha appoggiato la testa all’indietro su un cumulo di fogli.