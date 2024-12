Ilgiorno.it - Giussano, lei in ospedale e lui in carcere. “Ho perso la ragione”. Accoltellata dall’ex: “Sì, mi voleva morta”

Monza, 12 dicembre 2024 – È sopravvissuta per la seconda volta all’aggressione del suo ex fidanzato che, in poco più di un anno, le ha rovesciato addosso dell’acido muriatico e la. Ed è lei stessa a raccontare la sua storia dal letto dell’di Monza dove è ricoverata da lunedì dopo esser stata pugnalata alla schiena da Said Cherrah nel parcheggio di un supermercato a. Una relazione finita fra minacce e insulti, culminati nelle due aggressioni. “Ho paura di morire”, dice sottolineando di essersi salvata solo grazie alla “forza della disperazione”. “uccidermi, ha fatto di tutto per riuscirci. E stavolta ci è andato vicino. Troppo vicino – aggiunge –. Se sono viva lo devo alla mia disperazione. Cosa mi succederà quando uscirò di qui? Ho paura, non voglio morire”.