Alba monossido killer | due giovani si riparano in un rudere per proteggersi dal freddo ritrovati morti

Nella notte del 12 dicembre due, un 25enne originario del Senegal e un 28enne originario della Guinea, sono statiin unin località Gamba di bosco, ad, in provincia di Cuneo. Sembra che i due ragazzi, entrambi in Italia con regolare permesso di soggiorno, sianoper aver respirato ildi carbonio emanato dal fumo di un braciere rimanendo intossicati.La ricostruzione della tragediaSecondo una prima ricostruzione i duesi erano rifugiati in un edificio abbandonato per ripararsi dale avevano acceso una stufa improvvisata, senza una canna fumaria. Un conoscente ha ritrovato i due corpi, ormai senza vita, e ha dato l’allarme quando ormai era troppo tardi.Sul luogo della tragedia sono sopraggiunti i carabinieri della Compagnia diche, coordinati dal Comando provinciale, hanno avviato le indagini.