VIDEO/FOTO L’Irpinia è terra di ricchezza, basta bistrattarla

Tempo di lettura: 3 minuti “Se qualcuno vi ha raccontato o continua a raccontarvi la storia di un’Irpinia che resta indietro, che è isolata, che non si è sviluppata, vi sta raccontando una storia sbagliata”.Lo dice il Presidente di Confindustria Avellino Emilio De Vizia, ad apertura dell’evento celebrativo dei primi 80 dell’Associazione degli industriali che, per l’occasione, ha riunito ad Avellino un parterre dell’eccellenza, dal Presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini, al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, tra l’altro, non hanno perso occasione per stuzzicarsi, seppur a distanza ( LEGGI QUI)“L’industria in Irpinia- dice ancora De Vizia- ha cominciato a svilupparsi sino a diventare una eccellenza prima ancora degli anni del terremoto del 1980.