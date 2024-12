Un momento difficile Gustavo Rodriguez dalla moglie l’annuncio sulle sue condizioni dopo l’incidente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Sono passati pochi giorni dalavuto da, il papà di Belen, Cecilia e Jeremias. Lo scorso 5 dicembre l’uomo, 65 anni si trovava all’interno di un capannone industriale affittato come deposito a Gallarate, in provincia di Varese, quando per cause accidentali è divampato un incendio. Le ultime informazioni a riguardo hanno raccontato delle ustioni riportate e del ricovero in ospedale, prima a Varese poi a Milano.E a parte i post pubblicati su Instagramfiglia più piccola come “Forza papà”,nulla di ufficiale è trapelato fino a ora. I fan se la sono anche presa con Belen, come abbiamo raccontato nell’articolo qui sotto, perché non ha dato aggiornamenti e, anzi, sponsorizzato solo i suoi prodotti in uncosì delicato per la sua famiglia. Ma ora a rompere il silenzio è la signora