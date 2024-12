Quotidiano.net - Siani e Pieraccioni: “Finalmente insieme. Ora ci dobbiamo parlare”

Roma, 11 dicembre 2024 – Tempi difficili per la commedia ma Alessandroe Leonardo, per la prima voltasullo schermo, puntano a riportarla ai fasti di un tempo. “Gli amici mi dicevano: non siamo riusciti a vedere il tuo film perché il cinema era tutto esaurito. Sarei felice se – dice– ora mi dicessero che hanno trovato posto soltanto nelle ultime file”. Tentano l’impresa con Io e te, regia di Alessandro, dal 19 dicembre nelle sale. Il comico toscano e quello napoletano si fronteggiano a colpi di gag in una storia che li vede protagonisti nel ruolo di due incapaci poliziotti alle prese con altrettanto improbabili criminali. Una trama che offre anche ad altri attori come Francesca Chillemi e Brenda Lodigiani e a comici, come Biagio Izzo a Sergio Friscia, la possibilità di sfoderare le proprie doti brillanti.