Ilgiorno.it - Pedemontana: al via i cantieri a Lissone, impatto sulla viabilità dal 2026

Finora ci sono stati solo iper la bonifica dei terreni da eventuali ordigni bellici, la prossima settimana partiranno le opere per la realizzazione vera e propria di. Interventi che riguarderanno già, nella zona al confine con la frazione di Santa Margherita: sarà una delle prime aree della tratta C dell’autostrada coinvolte dai. Per il primo anno, però, l’per chi vive sul territorio non sarà ancora così pesante: solo da gennaioi lavori toccheranno direttamente via Santa Margherita, mentre l’altra zona oggetto di opere, quella al confine con Vedano per la costruzione della cosiddetta Trmi10, ossia il prolungamento dell’attuale tangenzialina dell’ospedale San Gerardo, non vedràprima di giugno. A fornire date e informazioni, che non hanno comunque rassicurato comitati e cittadini contrari all’autostrada, sono stati i vertici di: lo hanno fatto davanti alla commissione consiliare territorio e trasporti che si è riunita lunedì sera in Comune.