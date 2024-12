Ilgiorno.it - Omicidio di Santina Delai, il figlio la uccide e finge una rapina: messinscena subito smontata, va a giudizio

Leggi su Ilgiorno.it

Puegnago (Brescia) – A decidere la sua sorte giudiziaria, il prossimo 11 febbraio, sarà la prima sezione della Corte d’Assise. Mauro Pedrotti, l’operaio che lo scorso 7 febbraio prima di recarsi al lavoro strangolò con uno straccio la madre,, 78 anni, che viveva nell’appartamento accanto al suo a Puegnago, è stato rinviato a. Ieri si è svolta l’udienza preliminare, alla presenza dei fratelli e delle sorelle della vittima che hanno scelto di non costituirsi parte civile. In aula avrebbe dovuto esserci anche l’imputato, che alla fine però ha rinunciato a partecipare all’udienza e non è stato tradotto dal carcere.aggravato dalla premeditazione, dal vincolo parentale con la vittima e dalla minorata difesa della stessa, le accuse mosse dalla procura. Operaio asfaltatore per la Btt di Manerba, il cinquantaquattrenne inizialmente aveva inscenato ladegenerata.