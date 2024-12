Ilfattoquotidiano.it - “La Gen Z viene su Pornhub ma non cerca i film porno: preferisce contenuti gaming e musicali. Solo i ‘boomer’ ormai cercano le cose più spinte”: la rivelazione choc

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli utenti disono sempre più “modesti”, “etici” e riservati”, mentre la Generazione Z va sul sitoe ri. Il report sul traffico 2024 nel sito dirivela tendenze inattese e poco pepate. Intanto partiamo dai nazionalismi. L’Italia si conferma all’ottavo posto tra i paesi che visitano di più il sito distinguendosi anche per la durata media delle visite: 10 minuti e 23 secondi a sessione che è più alta rispetto alla media globale di 9 minuti e 40 secondi. Il 91% degli utenti italiani, inoltre, accede al sito tramite smartphone. Altro dato rilevante per l’Italia è l’aumento della presenza femminile sul sito, oramai verso il 30% (ora rappresentano il 29%) con un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2023.Questo significa che, in Italia, più di 1 visitatore su 4 è donna.