Metropolitanmagazine.it - Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini presentano due esposti in Procura contro Report e Sigfrido Ranucci: «La consegna dell’audio è un illecito»

Due distintisono stati depositati alladi Torre Annunziata dai legali della giornalistae dai legali dell’ex ministrosulla vicenda degli audio mandati in onda domenica scorsa dalla trasmissione. I legali chiedono di accertare chi abbiato a“registrazioni illecitamente carpite e ancor più illecitamentete e se ciò non configuri quantomeno, l’ipotesi di cui all’art. 615 bis del codice penale ‘Interferenze illecite nella vita privata’”.Secondo i legali di, ladi una registrazione configura un: già nella diffida mandata alla Rai prima della messa in onda della trasmissione di Rai Tre gli avvocati dell’ex ministro avevano ipotizzato l’da parte di chi aveva fornito le registrazioni.