Comprolocale | Scegliete i negozi vicini

Cambiano le abitudini dei consumatori durante le festività natalizie. A dicembre, infatti, secondo un’indagine dell’ufficio studi Lapam Confartigianato, si denota un aumento del 20,7% per i prodotti alimentari e del 32,5% per quelli non alimentari. L’analisi è stata effettuata sul tessuto economico e sociale per promuovere la campagnaideata dall’associazione per sensibilizzare i cittadini a effettuare acquisti neidi prossimità, fondamentali per presidio del territorio e benessere di intere comunità. Secondo lo studio si stima che la spesa delle famiglie reggiane per prodotti e servizi maggiormente scelti come regalo nel mese di dicembre ammonti a un totale di 245 milioni di euro. A livello nazionale la spesa delle famiglie in beni e le vendite al dettaglio sono in flessione, mentre tiene la spesa per i servizi.