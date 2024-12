Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese: Leonardo Bordin in prova, Rossetti pronto per il derby con la Recanatese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo Giovanni Iulitti (ex Maceratese), anche un altro giovane è incon la. Si tratta di, centrocampista classe 2005 cresciuto nelle giovanili della Sampdoria e prima d’ora in forza alla Fezzanese, in serie D.è il figlio di Roberto, ex giocatore di Atalanta, Napoli e La Spezia. Intanto, però, la formazione rossoblù si gode gli under già tesserati. Uno di questi è Edoardo, terzino sinistro 2006, autore di due valide prove nelle ultime due gare in cui è partito titolare. Il giocatore si alterna con il compagno di reparto e coetaneo Andrea Cosignani. "Sì – confessa –, sono soddisfatto del mio percorso, ma anche se gioca Cosignani mi ritengo felicissimo: abbiamo un bellissimo rapporto, io faccio il tifo per lui dalla panchina e viceversa. L’importante è il risultato, il bene della squadra".