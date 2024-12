The Sandman | Tom Sturridge è Morpheus nella prima immagine ufficiale della stagione 2

Leggi su Cinefilos.it

The: Tom2Netflix non ha ancora annunciato una data di debutto per la secondadi The, ma sappiamo che l’adattamento dei fumetti DC Comics tornerà sui nostri schermi a un certo punto nel 2025. Ora, TV Line ha condiviso il primo sguardoal ritorno di(Tom), che sembra prepararsi ad affrontare una minaccia sconosciuta. con una mano dietro la schiena (sempre in mostra).Anche se i dettagli ufficiali sulla tramasecondanon sono stati resi noti, abbiamo un’idea abbastanza precisa di cosa aspettarci, e una featurette rilasciata di recente ha messo in evidenza le riprese di due sequenze chiave: La riunionefamiglia Endless che dà il via agli eventi di Season of Mists (e che di fatto getta le basi per l’intera saga), e il banchetto cheorganizza nel suo regno nel tentativo di trovare la persona giusta (beh, divinità, fata o demone) per assumere una posizione molto importante.