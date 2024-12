Stabilimento Eni di Calenzano trovati altri tre corpi | salgono a cinque le vittime – Il video dell’esplosione

Leggi su Open.online

Sono statie recuperati ideicamionisti rimastinelloEni didi lunedì 9 dicembre. Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso, Gerardo Pepe, Franco Cirielli e Davide Baronti erano nell’area di rifornimento autobotti quando è avvenuto l’incidente. L’impianto, già sotto osservazione quattro anni fa per l’«alto rischio» di incidenti, è stato posto sotto sequestro e si indaga per omicidio colposo. All’origine dello scoppio, queste le prime ipotesi, potrebbe esserci una perdita di carburante o la fuoriuscita di vapori, accesa poi da un innesco. Nelle immagini di sorveglianza intorno alla struttura, puntate sulla pensilina, si vede un camion bianco allontanarsi dall’area rifornimento pochi attimi prima della forte esplosione, raccontata come una bomba dai sopravvissuti e registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con una magnitudo di 0,9.