Ilfattoquotidiano.it - “Sono un miracolato”, “Sulla mia testa una voragine”, “La mia ditta non c’è più”: Calenzano, le testimonianze dei sopravvissuti

Sgomento, rabbia, incredulità. Il giorno dopo la tragedia di, si moltiplicano ledi chi era nei pressi dello stabilimento Eni o di chi conosceva le vittime. Due i morti accertati, 26 i feriti, tre persone risultano ancora disperse. In mattinata la ripresa delle ricerche.“un, oggi devo essere felice perché posso ancora stare con mia moglie e con mio figlio”: è una parte della drammatica storia narrata a Repubblica da Marco Giannini, 53 anni, un camionista che ieri mattina era in coda per il rifornimento con il camion quando si è verificata l’esplosione a, in provincia di Firenze. “Ho capito che dovevo scappare via da lì il più veloce possibile – afferma il 53enne ricoverato nell’ospedale Careggi di Firenze –.sceso dal mezzo e mi sentivo ancora stonato, non riuscivo a correre, ma ce l’ho fatta a raggiungere l’uscita.