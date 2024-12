Liberoquotidiano.it - **Siria: Idf, 'non stiamo avanzando verso Damasco'**

Tel Aviv, 10 dic. (Adnkronos) - L'Idf smentisce le notizie secondo cui le truppe israeliane stanno, affermando che stanno operando solo all'interno della zona cuscinetto al confine tra Israele e Siria, sulle alture del Golan. "I resoconti che circolano su alcuni organi di stampa, secondo cui le truppe dell'Idf stannoo avvicinandosi a, sono completamente errati", ha scritto su X il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell'Idf."Le truppe dell'Idf sono presenti all'interno della zona cuscinetto e in posizioni difensive vicine al confine per proteggere il confine israeliano", ha aggiunto il portavoce.