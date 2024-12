Ilrestodelcarlino.it - Minacce ai controllori. Scatta la denuncia sul bus

Ancora violenza (seppure solo verbale) sui mezzi pubblici. Una piaga ormai arcinota e anche al centro di un recente incontro in prefettura nel corso del quale si è disposta una stretta dal punto di vista dei controlli. L’ultimo episodio in ordine di tempo risale al pomeriggio di mercoledì. Un controllore è salito a bordo di un mezzo della linea 312 per svolgere attività di verifica dei titoli di viaggio. Dopo pochi minuti, mentre l’operatore si stava confrontando con un collega, un passeggero seduto a poca distanza, senza alcun motivo, ha iniziato a inveire contro gli stessi fino a pronunciare frasi minacciose nei loro confronti. I due operatori – nel frangente in servizio quali pubblici ufficiali – hanno quindi deciso di contattare il numero di emergenza 112 richiedendo l’intervento di una pattuglia.