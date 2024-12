Lanazione.it - Firenze, Alessandra Amoroso in concerto al Mandela Forum

, 10 dicembre 2024 - Quindici anni di successi e la recente hit scritta per lei da Tananai. Conto alla rovescia per il ritorno di. Giovedì 12 dicembre sarà inal, nell’ambito del Fino A Qui In tour che per tutto dicembre la vedrà protagonista nei maggiori palasport dello Stivale. I biglietti per la data fiorentina (da 39 a 79 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Sarà l’occasione per rivivere brani come “Immobile”, “Comunque andare”, “Sul ciglio senza far rumore” e gli altri grandi successi che hanno scandito tre lustri di carriera, ma anche per ascoltare dal vivo la nuova hit “Si mette male”, firmata da Tananai.