Esplosione a Calenzano trovati i corpi di 2 dispersi | salgono a 4 le vittime accertate Il punto sulle indagini

La devastazione dell’avvenuta in un deposito di carburanti Eni a(Firenze) intorno alle 10.20 di ieri (lunedì 9 dicembre ndr) continua a deflagrare: alla ripresa delle ricerche, questa mattina sono stati ridi due dei trenella tragedia. Da quanto apprende l’Ansa sarebbero stati individuati nell’area della pensilina dell’area di carico. Così, se fino a ieri il drammatico bilancio era di 2 morti, 3e 26 feriti (9 portati in ospedale dalle ambulanze del 118 più altri 17 che si sono presentati da soli in pronto soccorso, con problemi meno gravi), ora il tragico bollettino aggiorna la sua conta a 4di 2La lista delle trentacinque persone che erano entrate nel sito Eni di, in cui è avvenuta l’, è il triste registro di una tragedia che vede affievolire la luce della speranza dei familiari di chi ancora manca all’appello dopo quella quella devastante deflagrazione.