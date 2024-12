Ilrestodelcarlino.it - Crisi ex Farmografica a Cervia: accordo per minimizzare i disagi economici dei lavoratori

Ridurre al minimo idei, dopo la rinuncia al rilancio della exda parte di Focaccia. Questo l’obiettivo dell’intesa siglata questa mattina al termine del nuovo vertice in Regione sulladell’exdi, in provincia di Ravenna. E rimane anche "fondamentale" garantire quanto più possibile la continuità di reddito, evitando trattamenti peggiorativi o dannosi rispetto alle precedenti intese e agli accordi sindacali che hanno fin qui caratterizzato una vertenza che prosegue da oltre 20 mesi coinvolgendo 80 persone. Al summit oltre alla Regione con l’assessore allo Sviluppo economico uscente Vincenzo Colla, ci sono il vice prefetto di Ravenna Arnaldo Agresta in videocollegamento, la presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli, il sindaco diMattia Missiroli, l’ad del gruppo Focaccia, Riccardo Focaccia e i sindacati.