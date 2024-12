Calenzano esplosione Eni | commemorazione per le 5 vittime Al via autopsie per dare un nome

Leggi su Dayitalianews.com

Sono state trasferite all’istituto di Medicina legale dell’ospedale fiorentino di Careggi le salme dei cinque autotrasportatori morti nell’avvenuta ieri nello stabilimento Eni di, in provincia di Firenze. La Procura di Prato, che coordina le indagini, ha già affidato l’incarico per l’esame autoptico. Inoltre verrà prelevato il Dna delleper poterle identificare. Al momento è stato identificato solo il corpo del 51enne Vincenzo Martinelli.Intanto, domani, alle 10 in via Erbosa, dove ha sede l’impianto, il sindaco diGiuseppe Carovani, sarà insieme con il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo e i capigruppo dell’Assemblea regionale per unadelle cinquee un pensiero per i 26 feriti.Il sindaco, si spiega in una nota, ha esteso il lutto cittadino anche a domani, invitando tutta la popolazione a osservare, alle 10, un minuto di silenzio.