Quotidiano.net - Agricoltura sostenibile: giovani e innovazione guidano il cambiamento in Italia

Pienamente consapevoli della propria impronta ecologica, le aziende agricolene hanno imboccato con decisione la strada dell’e della sostenibilità. Pare un processo irreversibile quello rappresentato dal secondo rapporto 'trae sostenibilità', realizzato dall’Invernizzi Agri Lab di Sda Bocconi School of Management in partnership con Crédit Agricole, presentato ieri al Crédit Agricole Green Life di Parma. Sono soprattutto ia spingere in questa direzione. Anche se la loro presenza inresta modesta e, anzi, in calo (6,5% di aziende condotte da under 35), dall’analisi della struttura patrimoniale e finanziaria emerge che le aziende più(e quelle con un management più giovane) denotano in genere dimensioni più contenute, ma presentano una maggiore propensione agli investimenti.