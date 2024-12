Quotidiano.net - UniSolutions: l'assistente digitale che rivoluziona le Pmi con software su misura

QUAL È il luogo in cui tutti cercano risposte, al giorno d’oggi? Il web. Una domanda su Google, e il gioco è fatto. Ma come fa un imprenditore a farsi trovare? Uni è un– anzi, una squadra di assistenti, specializzati in vari campi – che studia il mercato in tempo reale, esaminando milioni di dati, e crea siti, blog, landing page, utilizza directory e social, scrive testi in ottica Seo, per mettere in contatto aziende e aspiranti clienti. La suite comprende anche un pc, con e-mail dedicata, e un cellulare, con scheda Sim inclusa, per semplificare il lavoro, rendendolo ancora più efficiente, e garantire la provenienza di messaggi, telefonate, richieste di appuntamenti. Un servizio che mira a diventare ’standard’ per Pmi di ogni settore e dimensione. L’ha creata e brevettata, una start-up innovativa tecnologica, che è passata da zero a 900 mila euro di fatturato nei primi quattro mesi di vita (da marzo a giugno 2024) con la prospettiva di superare abbondantemente il target di 1 milione e mezzo fissato per il primo anno.